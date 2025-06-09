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Агент - о будущем Чистякова: есть несколько вариантов

Агент защитника Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о будущем экс-футболиста "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- В ближайшее время мы определимся с клубом. Это команды из России. Готовы были рассматривать и варианты за рубежом, но самое главное — заинтересованность клуба. Сейчас есть несколько вариантов, в ближайшее время мы должны определиться.

Напомним, 31 мая "Зенит" официально объявил об уходе из клуба центрального защитника Дмитрия Чистякова в связи с окончанием срока контракта. В составе сине-бело-голубых 31-летний игрок провел 90 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Чистяков, ставший свободным агентом, дал свое согласие на переход в "Ростов".

Источник: "Матч ТВ"

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