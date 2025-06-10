Акинфеев: деньги влияют на качество привозимых футболистов - "Зенит" за 10 лет потратил 300 млн долларов

"Деньги не большую часть решают, но влияют на качество привозимых футболистов. Ты затронул "Зенит", я у них не видел в последнее время трансферы ниже 15 миллионов. Я не копаюсь в деньгах "Зенита", мне это неинтересно, но, судя по статистике, они за последние 10 лет потратили на игроков 300 миллионов долларов. А ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить на игрока даже 5 миллионов долларов", - сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского [цитата по "СЭ"].
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 занял второе место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, завоевав, тем самым, серебряные медали чемпионата России. В то же время сине-бело-голубые с 2019 по 2024 годы шесть раз подряд становились чемпионами России.
Московский ЦСКА в минувшем сезоне занял третье место в итоговой турнирной таблице РПЛ, завоевав бронзовые медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка России. В последний раз "армейцы" становились чемпионами России в сезоне-2015/16.