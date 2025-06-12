"ЦСКА проявил интерес к тренеру, с чешским специалистом созвонились люди из руководства клуба. Тренер взял время на раздумья, после чего решил окончательно сосредоточиться на карьере в Европе и ждать варианты продолжения работы там. Личка не собирается рассматривать варианты с назначением в российский клуб в ближайшие месяцы", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Напомним, 9 июня пост главного тренера московского ЦСКА покинул сербский специалист Марко Николич, который в ближайшее время собирается возглавить греческий АЕК. По его руководством "армейцы" по итогам сезона-2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка России.
Чешский специалист Марцел Личка с июня 2023 года до мая 2025 года занимал пост главного тренера московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые по итогам сезона-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России.
"Чемпионат": Личка не возглавит ЦСКА. Тренер взял паузу на работу в России
По информации СМИ, бывший главный тренер столичного "Динамо" Марцел Личка не возглавит московский ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Москва