"ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом, как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране. Но, возможно, в будущем вернёмся в РПЛ, этого нельзя исключать", — цитирует брата Марцела Марио Лички "РБ Спорт".
Личка два последних сезона тренировал московское "Динамо", откуда был уволен 1 мая после вылета из Кубка России. Вместе с бело-голубыми чешский тренер выиграл бронзовые награды чемпионата РПЛ.
ЦСКА в июне объявил о расставании с Марко Николичем, под руководством которого армейская команда стала обладателем Кубка страны. Также в числе претендентов на Личку в прессе называли "Пари НН" и "Крылья Советов".
Представитель Лички объяснил, почему тренер отказался возглавить ЦСКА
Представитель тренера Марцела Лички рассказал об отказе чешского специалиста возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Мск