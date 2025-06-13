"Знаете, каждый раз, как Гончаренко откуда-то убирают, мне задают вопрос: теперь-то Виктор Михайлович — все, работу не найдет? И снова он где-то появляется. Гончаренко же работает у нас уже больше десяти лет. Мы с друзьями все удивляемся: как же они после таких подвигов умудряются новые команды себе находить?" - цитирует Мостового "ВсеПроСпорт".
Вчера, 12 июня, "Пари НН" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера нижегородцев. По итогам минувшего сезона "Пари НН" занял 13 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 27 баллов. Нижегородцы уступили в переходных матчах за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги "Сочи" с общим счетом 3:4.
Сообщалось, что "Пари НН" сохранит место в Российской Премьер-Лиге, заменив подмосковные "Химки". Напомним, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем.
Мостовой: Гончаренко работает у нас больше десяти лет, мы все удивляемся - как он умудряется находить новые команды?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"