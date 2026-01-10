"У клуба всегда были долги - беспризорная команда". Экс-гендир "Ростова" - о долгах южан

"В "Ростове" никогда особо хорошо не было. Что 15 лет тому назад, что сейчас… У клуба всегда были долги, просто беспризорная команда, по сути дела. Принадлежит бюджету областному, но будто какая-то сирота. Считаю, что "Ростов" лицензирование пройдёт и нынешний сезон доиграет, а дальше как бы не постигла участь "Химок", - цитирует Белоуса "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о серьезных финансовых проблемах у "Ростова". Сообщалось, что клуб может не доиграть сезон до конца, по информации источников общий долг южан составляет пять миллиардов рублей.
После 18 сыгранных туров ростовчане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Сообщалось, что клуб в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.
