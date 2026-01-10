Песьяков оценил игру сборной России под руководством Карпина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков оценил игру сборной России.
Фото: РФС
"В данных условиях, зная его требования, результат достаточно неплохой. Кто-то скажет, что соперники слабые… Сложно судить. Хочется официальных матчей, чтобы делать какие-то выводы", - цитирует Песьякова "Матч ТВ".

В 2025 году национальная команда России под руководством Валерия Карпина провела десять товарищеских матчей. Всего сборная одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут провести товарищеский матч с командой, которая сыграет на грядущем чемпионате мира.

