Песьяков оценил игру сборной России под руководством Карпина

"В данных условиях, зная его требования, результат достаточно неплохой. Кто-то скажет, что соперники слабые… Сложно судить. Хочется официальных матчей, чтобы делать какие-то выводы", - цитирует Песьякова "Матч ТВ".
В 2025 году национальная команда России под руководством Валерия Карпина провела десять товарищеских матчей. Всего сборная одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут провести товарищеский матч с командой, которая сыграет на грядущем чемпионате мира.
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Сергей Песьяков оценил игру сборной России.
