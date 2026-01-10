"Уже хожу без костылей". Раков назвал предполагаемый срок возвращения после травмы

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков рассказал о своем восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Уже хожу без костылей, осталось пообщаться с врачами, чтобы они посмотрели ногу — как она будет вести себя при нагрузках. От этого и будем отталкиваться. Насколько знаю, вполне вероятно, что к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе", - цитирует Ракова "Чемпионат".

В текущем сезоне Вадим Раков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву", за самарцев Раков выступает на правах аренды. Осенью текущего года форвард получил повреждение и не выходил на поле на протяжении двух месяцев. Сообщалось, что форвард вернется к тренировкам в общей группе к началу февраля.

По итогам 18 сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.

