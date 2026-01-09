"Выше шестого места команда не будет". Гладилин - о назначении Карседо

"Я недоволен решением пригласить иностранного специалиста в "Спартак". В этой ситуации выше шестого места команда не будет. Можно было доработать Романову или привлечь ряд других специалистов: Аленичева, Титова, Тихонова и остальных. Можно было дать поработать им, а дальше было бы видно", - цитирует Гладилина "Советский Спорт".
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе Унаи Эмери, а также был главным тренером кипрского "Пафоса".
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России команда Карседо сыграет в двухматчевом противостоянии со столичным "Динамо".
