— Желание у вас какое?
— Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский "Реал". (улыбается.)
— Считаете, реально туда попасть?
— Да мне уже звонили из "Реала". Хотят (пригласить). Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена. (смеется.) Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну, - цитирует Ракова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Вадим Раков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Права на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву", за самарцев Раков выступает на правах аренды. Осенью текущего года форвард получил повреждение и не выходил на поле на протяжении двух месяцев.
По итогам 18 сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.
"Звонили из "Реала" - говорят, Винисиус устал, нужна ему замена". Российксий футболист - о своем будущем
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Вадим Раков ответил на вопрос о своих перспективах.
Фото: ФК "Крылья Советов"