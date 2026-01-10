"Нет ничего невозможного. Надо хорошо подготовиться на сборах и провести так остаток, как и начали. Тогда всё будет хорошо", - цитирует Ракова "Чемпионат".
По итогам 18 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе. Команда Магомеда Адиева сыграет с "Оренбургом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Нападающий "Крыльев" оценил шансы команды на попадание в топ-8 РПЛ
Фото: ФК "Крылья Советов"