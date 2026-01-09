"Я за то, чтобы в РПЛ работали российские тренеры". Тукманов - о Карседо в "Спартаке"

"Ни в коем случае не навязываю никому свое мнение, но я всегда за то, чтобы в командах РПЛ работали российские тренеры. Не буду называть какую?то конкретную фамилию, поскольку у нас достаточно опытных ребят, которые играли в хороший футбол", - цитирует Тукманова "Матч ТВ".
В январе текущего года московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе Унаи Эмери, а также был главным тренером кипрского "Пафоса".
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Global Look Press