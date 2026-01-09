Пономарев: Гонду однозначно усилит ЦСКА

"Гонду нас усилит, однозначно. У нас вообще некем атаковать. Мусаев мучается, остальные — игроки на замену. На всю игру их не хватает ни физически, ни психологически. Нам нужны хорошие нападающие, которые стабилизируют игру впереди", - цитирует Пономарева "Советский Спорт".
Сообщалось, что Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно перейдет из петербургского "Зенита" в ЦСКА, в обратном направлении последует центральный защитник Игорь Дивеев. По информации нескольких источников, оба футболиста дали согласие на переход.
В текущем сезоне Лусиано Гонду провел за петербуржцев во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.