Шевалье рассказал о реакции на появление Сафонова в основе "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Люка Шевалье рассказал о своих ощущениях в период, когда место в стартовом составе команды на несколько матчей занял российский вратарь Матвей Сафонов.
Француз признался, что столкнулся с непривычной для себя ситуацией, однако подчеркнул отсутствие напряженности внутри клуба.

- Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что никогда не был в подобной ситуации уязвимости. Нужно было принять некоторые вещи. В клубе нет проблем с этим, - цитирует Шевалье Footmercato.

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года. За это время российский вратарь провел 21 матч во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Люка Шевалье также присоединился к "ПСЖ" в 2024 году. На его счету 22 сыгранных матча, а действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2030 года.

