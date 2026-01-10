"Стараюсь всегда концентрироваться на позитиве. Наверное, кому?то что?то не понравилось. Спортивная составляющая российского футбола мне сейчас нравится. Немного переживаю, что у Карпина не получилось в "Динамо", поскольку очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу", - приводит слова Соловьева "Матч ТВ".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. Специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
По итогам 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. В декабре клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера. контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Вице-президент РФС: немного переживаю, что у Карпина не получилось в "Динамо"
Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал главное разочарование 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"