По информации источника, руководство ЦСКА предлагало Марко Николичу новый контракт через два дня после Суперфинала Кубка России.
Напомним, что Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА, выкупив свой контракт. Сообщалось, что сербский специалист займет аналогичную должность в греческом АЕКе.
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА под руководством Марко Николича стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": ЦСКА предлагал Николичу новый контракт через два дня после Суперфинала Кубка России
Марко Николич мог продлить контракт с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА