"Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у "Динамо" всегда стоят задачи — место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не "Ростов". Наверняка, Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в "Ростове". Карпин внесет в "Динамо" игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
13 июня московское "Динамо" объявило о назначении главным тренером команды Валерия Карпина. Контракт между 56-летним специалистом и столичным клубом был подписан на срок до лета 2028 года. При этом Карпин продолжит занимать пост главного тренера сборной России.
Предыдущим местом работы Карпина в клубном футболе был "Ростов", который он покинул в феврале 2025 года. А предыдущим тренером бело-голубых был чешский специалист Марцел Личка, с которым москвичи расстались 1 мая.
Юран: Карпин умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам "Динамо" это может понравиться
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва