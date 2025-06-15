Деменко - о Заболотном: ему будет сложно бороться за место в основе "Спартака"

«Мне кажется, «Спартак» - неплохой вариант для Антона Заболотного. Однако ему будет сложно бороться за место в основе, но это опытный футболист. Не зря есть спрос на крупных форвардов, которые могут бороться и сохранять мяч», - цитирует Деменко «Чемпионат».
Ранее в СМИ появилась информация, что Заболотный в летнее трансферное окно перейдет в московский «Спартак».
Напомним, что в прошедшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 31 матче за подмосковные «Химки» во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Также на счету Заболотного пять результативных передач.