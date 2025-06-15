"Не простят ли Станковичу, если он в следующем сезоне покажет такой же результат? "Спартак" — это такая команда, где вообще может быть всё. Думаю, в клубе был разговор с тренером, что в следующем сезоне нужно показывать результат. Но в "Спартаке" нет лидера, который мог бы влиять на результат и качество игры, кроме Мартинса. Реализация голевых моментов и игры в обороне тоже далеки от идеала", - приводит слова Бышовца Legalbet.
В сезоне-2024/25 московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 57 очков, что позволило команде в итоговой турнирной таблице занять четвёртое место. В Кубке России красно-белые дошли до стадии финала Пути регионов, где уступили футбольному клубу "Ростов".
После завершения сезона "Спартак" продлил контракт со Станковичем на ещё один год - теперь он истекает летом 2027 года.
Бышовец: в "Спартаке" нет лидера, который мог бы влиять на результат, кроме Мартинса
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Локомотив"