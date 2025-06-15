"Главные аутсайдеры следующего сезона — "Балтика" и "Торпедо". Не обязательно дело в бюджете. Надо понимать, что у них два тренера — Талалаев и Кононов, которые ничего особенного не показали в РПЛ. Им будет тяжело. Они могут руководить командами в Первой лиге, но в РПЛ футболисты элитные. С ними нужно разговаривать на другом языке, а не так, как привык Талалаев", - приводит слова Попова Legalbet.
Калининградская "Балтика" и московское "Торпедо" получили право на участие в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги, заняв, соответственно, первое (69 очков) и второе (65 очков) места в итоговой турнирной таблице Первой лиги. Главным тренером "Балтики" с сентября 2024 года является 52-летний Андрей Талалаев, а "Торпедо" с января 2024 года - 59-летний Олег Кононов.
Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года.
"Им будет тяжело". Попов назвал клубы - главные аутсайдеры следующего сезона РПЛ
Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов назвал клубы, которые считает главными аутсайдерами сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Звезда"