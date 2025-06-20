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Даванков - о "Торпедо": нужно внедрять искусственный интеллект, которому не получится дать взятку

Депутат Госдумы РФ Владислав Даванков высказался о задержании владельца московского "Торпедо" Леонида Соболева.
Фото: Telegram-канал Владислава Даванкова
"Если вина будет доказана, надо наказывать по всей строгости закона. Это самое неприятное, когда выясняется, что судейство нечестное. Это большой удар, но российский спорт переживал и не такие удары. Один случай не говорит, что это повсеместная история. Вообще нужно больше привлекать искусственный интеллект, которому не получится дать взятку", - заявил Даванков.

Ранее стало известно об уголовном преследовании владельца "Торпедо" Леонида Соболева и гендиректора команды Валерия Скородумова. Под подозрение попал матч 33-го тура Первой лиги между "Торпедо" и "Сочи" (1:0). Функционеров обвиняют в оказании влияния на результат встречи.

"Торпедо" завершило сезон 2024/2025 на втором месте в Первой лиге и вышло в РПЛ. Ранее клуб выступил с заявлением, в котором говорится, что предсезонная подготовка команды проходит в штатном режиме.

Источник: Metaratings

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