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Аршавин - о закрытии "Химок": это портит имидж российского футбола

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о закрытии подмосковных «Химок».
Фото: ФК "Зенит"
«Конечно, это портит имидж российского футбола», - цитирует Аршавина «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне «Химки» заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

18-го июня стало известно, что подмосковный клуб прекратил свое существование.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

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