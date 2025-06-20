«Конечно, это портит имидж российского футбола», - цитирует Аршавина «РИА Новости Спорт».
В минувшем сезоне «Химки» заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
18-го июня стало известно, что подмосковный клуб прекратил свое существование.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Аршавин - о закрытии "Химок": это портит имидж российского футбола
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о закрытии подмосковных «Химок».
Фото: ФК "Зенит"