«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует представителя суда «РИА Новости».
Соболев проходит обвиняемым по делу о попытке оказать неправомерное влияние на исход футбольных матчей через спортивного судью. По информации МВД России, которую ранее озвучила официальный представитель ведомства Ирина Волк, совладелец клуба и генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов пытались подкупить судью на сумму свыше 1 млн рублей. Следствие полагает, что речь идёт о трёх матчах с участием московской команды.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Следствие добивается ареста владельца "Торпедо" по делу о попытке повлиять на результаты матчей
Следственные органы направили в Мещанский суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для совладельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева.
Фото: ФК "Торпедо"