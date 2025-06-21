«Наверное, не просто так Челестини пригласили, наверное, его изучили. Не думаю, что «от фонаря» пригласили его. Чемпионат покажет, на что способен этот тренер.
Челестини с «Базелем» чемпионом стал, но Швейцария – всё-таки не топ-чемпионат, в России сложнее. Что касается времени до старта чемпионата, то тут – смотря какая у Челестини система работы. Может быть, этого времени и хватит, а может, Челестини не будет вносить сильных изменений», – заявил Тарханов Metaratins.
Вчера, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарского специалиста Фабио Челестини на должность главного тренера. Ранее Челестини работал в нескольких швейцарских клубах, последним местом работы специалиста был "Базель".
По итогам минувшего сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.
Тарханов — о назначении Челестини в ЦСКА: в России работать сложнее, чем в Швейцарии
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о приходе Фабио Челестини в московский клуб.
Фото: ФК ЦСКА