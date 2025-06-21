- Он молодец, мне нравится, как он работает. У него спортивный подход - со всеми он на понимании. Его принимают как великого спортсмена и обожают как тренера. Это очень здорово. Позвал бы я Карпина в команду в нынешних условиях, если бы был, как раньше, президентом "Динамо"? Конечно, позвал бы (улыбается), - передаёт слова Ротенберга "Чемпионат".
13 июня было официально объявлено, что главный тренер сборной России Валерий Карпин занял должность наставника московского "Динамо" на правах совмещения с работой в национальной команде. Ранее, в конце февраля 2025 года, Карпин по собственной инициативе покинул пост главного тренера "Ростова", объяснив это желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
Борис Ротенберг-старший: мне нравится, как в сборной России работает Карпин. Тоже позвал бы его в "Динамо"
Президент "Сочи" Борис Ротенберг-старший оценил работу нового главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина в сборной России.
Фото: РФС