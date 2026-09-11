Агент рассказал подробности сорвавшегося трансфера Олейникова в "Рубин"

- Я ситуацию немножко знаю изнутри, со стороны "Рубина". "Рубин" разрешил Олейникову провести последнюю игру за "Крылья Советов". Он очень ярко провёл игру, и сразу полетели предложения от тех клубов, которые были озвучены в прессе.
Я так понимаю, что Иван выбрал место, где он считает, что ему будет лучше, - сказал Маньяков в эфире "Матч Премьер".
Напомним, что в седьмом туре Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе сыграли вничью с "Краснодаром" 2:2. Иван Олейников вышел на поле с первых минут и отметился двумя голевыми передачами. После матча он заявил, что это была его последняя игра в составе самарцев.
В "Рубине" сообщили, что Олейников прибыл в Казань - ему провели экскурсию и он сфотографировался с игровой формой, однако не стал проходить медосмотр и улетел в Москву, а затем перешел в ЦСКА.