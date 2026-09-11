"С таким преимуществом я еще не играл". Карпукас сравнил выступления за "Локо" и "Зенит"

- Есть большая разница по сравнению с тем, что было в "Локомотиве". Против "Зенита" все закрываются, и это тяжело. Каждый раз приходится что-то придумывать, ведь самое трудное в футболе — это позиционная атака.
С таким преимуществом я ещё не играл. Это говорит о силе команды и о том, что надо ещё больше рисковать с передачами вперёд, - приводит слова Карпукаса пресс-служба петербуржцев.
Артем Карпукас перешел в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 5,2 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. На счету полузащитника пять матчей в составе национальной команды России.
В составе петербуржцев футболист вышел на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За "железнодорожников" полузащитник провел 144 игры.