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"С таким преимуществом я еще не играл". Карпукас сравнил выступления за "Локо" и "Зенит"

Полузащитник Артем Карпукас высказался об игре за "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Карпукаса, ему непривычно, что все команды закрываются в играх против "Зенита".

- Есть большая разница по сравнению с тем, что было в "Локомотиве". Против "Зенита" все закрываются, и это тяжело. Каждый раз приходится что-то придумывать, ведь самое трудное в футболе — это позиционная атака.
С таким преимуществом я ещё не играл. Это говорит о силе команды и о том, что надо ещё больше рисковать с передачами вперёд, - приводит слова Карпукаса пресс-служба петербуржцев.

Артем Карпукас перешел в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 5,2 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. На счету полузащитника пять матчей в составе национальной команды России.

В составе петербуржцев футболист вышел на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За "железнодорожников" полузащитник провел 144 игры.

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