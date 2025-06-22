"Не знаю, почему Пьянич может уйти из ЦСКА. В прошлом сезоне было видно, что он один из лидеров ЦСКА. Наверное, есть нюансы, о которых мы не знаем и которые не совпали", - цитирует Тошича "Чемпионат".
Бывший хавбек "Ромы", "Ювентуса" и "Барселоны" Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в сентябре прошлого года. Контракт 35-летнего полузащитника с "армейцами" истекает 30 июня. За красно-синих босниец провел 16 матчей в РПЛ и 9 игр в Кубке России, в которых отличился тремя голевыми передачами, сыграв в общей сложности 1507 минут.
Тошич прокомментировал информацию о возможном уходе Пьянича из ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном уходе из московской команды хавбека Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА