Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
4 - 2 4 2
Ульсан ХёндэЗавершен
Ривер Плейт
0 - 0 0 0
МонтеррейЗавершен
Ювентус
4 - 1 4 1
ВидадЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Пачука1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 1 0 1
Зенит-2Завершен

Шикунов - о Николиче: я им восхищался. Очень жаль, что он ушёл из ЦСКА

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
«Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА. Это интересный и фундаментальный тренер, который был украшением для РПЛ. Я им восхищался. Кому-то не нравился его футбол, но он был грамотным и выстроенным, с подключением молодых футболистов в состав», - цитирует Шикунова «Чемпионат».

Николич занимал пост главного тренера ЦСКА с июня 2024 года до июня 2025 года. После завершения минувшего сезона 45-летний специалист выкупил у армейцев свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро.

Через несколько дней серб возглавил греческий АЕК.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится