«Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА. Это интересный и фундаментальный тренер, который был украшением для РПЛ. Я им восхищался. Кому-то не нравился его футбол, но он был грамотным и выстроенным, с подключением молодых футболистов в состав», - цитирует Шикунова «Чемпионат».
Николич занимал пост главного тренера ЦСКА с июня 2024 года до июня 2025 года. После завершения минувшего сезона 45-летний специалист выкупил у армейцев свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро.
Через несколько дней серб возглавил греческий АЕК.
Шикунов - о Николиче: я им восхищался. Очень жаль, что он ушёл из ЦСКА
Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА