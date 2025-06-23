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Ковтун - о Даку: в "Спартаке" должен быть такой нападающий, как Мирлинд

Экс-игрок «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, подошел бы форвард «Рубина» Мирлинд Даку
московскому клубу.
Фото: ФК "Рубин"
«Даку очень хорош в подыгрыше. Мирлинд уже адаптировался к игре в РПЛ. В «Спартаке» должен быть такой фактурный нападающий, как Даку. Это интересный вариант на позицию нападающего в «Спартаке», - цитирует Ковтуна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах за «Рубин» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету 27-летнего форварда шесть результативных передач.

Контракт Даку с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

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