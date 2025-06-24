"Возможно, Сперцян подошел бы "Манчестер Юнайтед", но серьезно говорить об этом рано. Можно лишь тогда, когда "Краснодару" поступит официальное предложение. Сейчас нет смысла рассуждать, так как нет какой-то конкретики. Да, мы можем предполагать, но зачем, ведь потом скажут, что я там сглазил или еще что-либо", - поделился Канчельскис.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". По слухам, "красные дьяволы" видят в полузащитнике сборной Армении потенциальную замену для португальца Бруну Фернандеша, к которому проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне Сперцян вместе с "Краснодаром" впервые в истории стал чемпионом России. Напомним, прошлым летом из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро перебрался голкипер Матвей Сафонов.
Источник: "Матч ТВ"
Канчельскис: Сперцян подошел бы "Манчестер Юнайтед", но говорить не буду, потом скажут, что сглазил
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил вероятность перехода капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в английский клуб.
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте