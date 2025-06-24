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Степашин - о Карпине: думаю, у него всё должно получиться в "Динамо". Все тренеры когда-то побеждают первый раз

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предположил, что новый главный тренер московского клуба Валерий Карпин добьется успеха с «бело-голубыми».
Фото: ФК "Динамо"
«Думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться. А кто говорит про золото… Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз», - цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что московское «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 18 июня.

В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

Сезон-2025/26 «Динамо» начнет на домашнем стадионе. В первом туре московский клуб примет «Балтику» из Калининграда.

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