«Думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться. А кто говорит про золото… Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз», - цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что московское «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 18 июня.
В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Сезон-2025/26 «Динамо» начнет на домашнем стадионе. В первом туре московский клуб примет «Балтику» из Калининграда.
Степашин - о Карпине: думаю, у него всё должно получиться в "Динамо". Все тренеры когда-то побеждают первый раз
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предположил, что новый главный тренер московского клуба Валерий Карпин добьется успеха с «бело-голубыми».
Фото: ФК "Динамо"