«Честно говоря, я думал, что за Артигой в России будет очередь! Человек 10 лет тренировал «Барселону». Многие игроки «Барселоны» и сборной Испании - его воспитанники. Он пришел в Россию, ему дали 52 человека на первой тренировке, а он каким-то чудом сделал так, что тот же Бакаев, который забыл, когда играл, попал в сборную и сейчас его подписал «Локомотив», - цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».
48-летний специалист возглавил подмосковный клуб в июне 2024 года, а в апреле 2025-го Артигу уволили с поста главного тренера «Химок».
Вчера, 24 июня, стало известно, что испанец возглавил ангольский «Петру Атлетику».
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Химки» финишировали на 12 месте в чемпионате России. Однако из-за финансовых причин не смогли получить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в РПЛ, а в июне объявили о приостановке деятельности клуба.
Селюк: честно говоря, я думал, что за Артигой в России будет очередь
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, ответил на вопрос об интересе к испанскому специалисту от российских клубов после ухода из «Химок».
Фото: ФК "Химки"