"Я разговаривал с нашей командой скаутов, и они сказали, что на данный момент никаких инициатив по этому вопросу нет", - сообщили в пресс-службе клуба "Чемпионату".
Напомним, ранее сообщалось, что турецкий клуб "Башакшехир" заинтересован в услугах капитана московского "Локомотива" и полузащитника сборной России Дмитрия Баринова.
28-летний Баринов является воспитанником Академии "железнодорожников" и выступает за основную команду с 2016 года. В минувшем сезоне опорный хавбек отметился шестью голевыми передачами в 35 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России.
В турецком "Башакшехире" отреагировали на информацию об интересе к Баринову
В пресс-службе "Истанбула Башакшехир" прокомментировали слухи об интересе к хавбеку "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"