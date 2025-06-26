"Что касается Даку, то у него после сборной должна быть пауза. Ему дали до 28?го числа отдохнуть. Дальше он должен вернуться и начать тренироваться", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в "Рубин" летом 2023 года. Действующее соглашение футболиста сборной Албании с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2025/2026.
В минувшем сезоне 27-летний центрфорвард сыграл за "Рубин" в 29 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий мог перейти в это летнее трансферное окно в петербургский "Зенит", однако сделка сорвалась.
Рахимов сообщил, когда Даку присоединится к "Рубину" на сборах
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал, когда нападающий Мирлинд Даку должен вернуться в расположение клуба.
Фото: ФК "Рубин"