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Рахимов сообщил, когда Даку присоединится к "Рубину" на сборах

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал, когда нападающий Мирлинд Даку должен вернуться в расположение клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Что касается Даку, то у него после сборной должна быть пауза. Ему дали до 28?го числа отдохнуть. Дальше он должен вернуться и начать тренироваться", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в "Рубин" летом 2023 года. Действующее соглашение футболиста сборной Албании с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2025/2026.

В минувшем сезоне 27-летний центрфорвард сыграл за "Рубин" в 29 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий мог перейти в это летнее трансферное окно в петербургский "Зенит", однако сделка сорвалась.

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