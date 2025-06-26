- С 2024 года нам удалось достичь договоренности с Международной федерацией футбола. В апреле 2025 года мы получили дополнительный авансовый транш. Получили также и в 2024 году. Поэтому все проекты будут обеспечены стабильным финансированием.
В прошедшем, 2024 году доход Российского футбольного союза составил 7,7 миллиарда рублей, а расходы - 4,9 миллиарда. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль организации достигла 1,2 миллиарда рублей, доход - 7,2 миллиарда рублей, а расходы составили 4,6 миллиарда рублей.
Напомним, с зимы 2022 года российский команды не участвуют в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: ТАСС
В 2024 году чистая прибыль РФС составила 1,6 млрд рублей
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что по итогам прошлого года чистая прибыль организации составила 1,6 миллиарда рублей.
Фото: РФС