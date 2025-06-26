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Полузащитник "Динамо" Кутицкий: думаю, с нами у Карпина получится выиграть трофей

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением об отсутствии титулов у нового главного тренера «бело-голубых» Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
«Важны ли трофеи для работы в таком большом клубе, как «Динамо»?
В принципе они не столь важны. Понятно, что каждый хочет выигрывать трофеи, думаю, с нами у Карпина это получится. Давно не выигрывали, будем стараться», - цитирует Кутицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 13-го июня московское «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. Столичный клуб заключил соглашение с наставником сборной России до лета 2028 года.

По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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