«Важны ли трофеи для работы в таком большом клубе, как «Динамо»?
В принципе они не столь важны. Понятно, что каждый хочет выигрывать трофеи, думаю, с нами у Карпина это получится. Давно не выигрывали, будем стараться», - цитирует Кутицкого «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 13-го июня московское «Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды. Столичный клуб заключил соглашение с наставником сборной России до лета 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Полузащитник "Динамо" Кутицкий: думаю, с нами у Карпина получится выиграть трофей
Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением об отсутствии титулов у нового главного тренера «бело-голубых» Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"