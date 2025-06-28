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Каррера: Джикия обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха в Турции

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"
"Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха и там!" - цитирует Карреру "СЭ".

Напомним, в четверг, 26 июня, агент бывшего центрального защитника московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил, что игрок переходит в турецкий "Антальяспор".

31-летний Джикия выступал за "Химки" с сентября прошлого года. В составе красно-черных он провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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