"Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха и там!" - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, в четверг, 26 июня, агент бывшего центрального защитника московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил, что игрок переходит в турецкий "Антальяспор".
31-летний Джикия выступал за "Химки" с сентября прошлого года. В составе красно-черных он провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Каррера: Джикия обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха в Турции
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"