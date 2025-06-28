"Я только вернулся из отпуска, приступил к тренировкам с "Краснодаром" - командой, где я сейчас играю. Дальше будет, как будет", - цитирует Сперцяна "Матч ТВ".
Вчера, 27 июня, Эдуард Сперцян получил награду лучшему полузащитнику российской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.
В минувшем сезоне хавбек провел за "Краснодар" 35 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан до лета 2026 года.
"Дальше будет, как будет". Сперцян ответил на вопрос о будущем в "Краснодаре"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"