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"Дальше будет, как будет". Сперцян ответил на вопрос о будущем в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я только вернулся из отпуска, приступил к тренировкам с "Краснодаром" - командой, где я сейчас играю. Дальше будет, как будет", - цитирует Сперцяна "Матч ТВ".

Вчера, 27 июня, Эдуард Сперцян получил награду лучшему полузащитнику российской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

В минувшем сезоне хавбек провел за "Краснодар" 35 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан до лета 2026 года.

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