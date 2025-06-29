"Это игрок "Крыльев Советов". Финальной точки нет", - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".
Напомним, ранее главный тренер московского "Динамо" подтвердил, что клуб заинтересован в переходе центрального нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Сергеев вернулся в Самару в сентябре прошлого года. В сезоне 2024/2025 30-летний форвард сыграл за команду в 25 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Пивоваров - о возможном переходе Сергеева в "Динамо": финальной точки нет
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном трансфере нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"