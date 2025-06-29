"Ситуация развивается. По ее итогам мы расскажем детали", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Напомним, атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль до сих пор не присоединился к московскому "Динамо" на тренировочном сборе.
Ранее в СМИ появилась информация, что колумбиец уже согласовал контракт с бразильским клубом "Фламенго".
Карраскаль защищает бело-голубые цвета с лета 2023 года. Его соглашение с "Динамо" рассчитано до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека в 7 миллионов евро.
"Ситуация развивается". В "Динамо" высказались о полузащитнике Карраскале
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с хавбеком Хорхе Карраскалем.
Фото: ФК "Динамо"