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"Ситуация развивается". В "Динамо" высказались о полузащитнике Карраскале

Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с хавбеком Хорхе Карраскалем.
Фото: ФК "Динамо"
"Ситуация развивается. По ее итогам мы расскажем детали", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

Напомним, атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль до сих пор не присоединился к московскому "Динамо" на тренировочном сборе.

Ранее в СМИ появилась информация, что колумбиец уже согласовал контракт с бразильским клубом "Фламенго".

Карраскаль защищает бело-голубые цвета с лета 2023 года. Его соглашение с "Динамо" рассчитано до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека в 7 миллионов евро.

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