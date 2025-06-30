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Челестини объяснил, почему Сафонов не перейдёт из "ПСЖ" в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном переходе голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в московский клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Сафонов в ЦСКА? Я играл в "Марселе", покупать игроков "ПСЖ" не буду", - приводит слова Челестини "СЭ".

Ранее во французских СМИ появилась информация, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов в ближайшее время может покинуть парижский клуб, потому что действующий чемпион Франции собирается приобрести украинского защитника Ильи Забарного.

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с июня 2024 года. Ранее голкипер выступал в составе "Краснодара", воспитанником которого он является.

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