"Сафонов в ЦСКА? Я играл в "Марселе", покупать игроков "ПСЖ" не буду", - приводит слова Челестини "СЭ".
Ранее во французских СМИ появилась информация, что российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов в ближайшее время может покинуть парижский клуб, потому что действующий чемпион Франции собирается приобрести украинского защитника Ильи Забарного.
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с июня 2024 года. Ранее голкипер выступал в составе "Краснодара", воспитанником которого он является.
Челестини объяснил, почему Сафонов не перейдёт из "ПСЖ" в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном переходе голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в московский клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"