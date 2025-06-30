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Медведев: "Зенит" гордится тем, что является самым популярным клубом в России

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о признании петербургской команды самым популярным клубом в России.
Фото: ФК "Зенит"
— Многие не согласились с тем, что "Зенит" — самый популярный клуб России. Что могли бы сказать этим людям?

— Было бы странно, если болельщики "Спартака" с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут за границей. Мы гордимся этим. Не случайно же "Зенит" получил две медийные премии от РПЛ.

Согласно результатам исследования Sports? и агентства Signal (part of ONY), которые были опубликованы на прошлой неделе, петербургский "Зенит" является самым популярным спортивным клубом в России.

Кроме того, сине-бело-голубые стали лауреатом премии Российской премьер?лиги за лучший социальный проект (проект "100 добрых дел"), а также получил награда "Matchday сезона" за проект "Зенит" и Петербург. 100 лет вместе".

Источник: Sport24

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