Медведев: "Зенит" гордится тем, что является самым популярным клубом в России

— Многие не согласились с тем, что "Зенит" — самый популярный клуб России. Что могли бы сказать этим людям?
— Было бы странно, если болельщики "Спартака" с этим согласились бы. Это же не выдумки, а отражение факторного анализа, который учитывает болельщиков в России и за рубежом, в том числе россиян, которые живут за границей. Мы гордимся этим. Не случайно же "Зенит" получил две медийные премии от РПЛ.
Согласно результатам исследования Sports? и агентства Signal (part of ONY), которые были опубликованы на прошлой неделе, петербургский "Зенит" является самым популярным спортивным клубом в России.
Кроме того, сине-бело-голубые стали лауреатом премии Российской премьер?лиги за лучший социальный проект (проект "100 добрых дел"), а также получил награда "Matchday сезона" за проект "Зенит" и Петербург. 100 лет вместе".
Источник: Sport24