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Тренер "Зенита" Тимощук: у нас нет времени ждать чудес от молодых футболистов

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о привлечении к основному составу петербургской команды молодых футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы на каждый сбор берем молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться", - приводит слова Тимощука "РБ Спорт".

Петербургский "Зенит" по итогам сезона-2024/25 стал серебряным призером чемпионата России. При этом предыдущие шесть сезонов сине-бело-голубые становились чемпионами. Кроме того, команда Сергея Семака в Кубке России вылетела из турнира на стадии финала Пути РПЛ.

Сезон-2025/26 Российской Премьер-Лиги "Зенит" начнёт домашним матчем против футбольного клуба "Ростов". Первый тур чемпионата пройдёт 18-21 июля.

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