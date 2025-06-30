"Мы на каждый сбор берем молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться", - приводит слова Тимощука "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" по итогам сезона-2024/25 стал серебряным призером чемпионата России. При этом предыдущие шесть сезонов сине-бело-голубые становились чемпионами. Кроме того, команда Сергея Семака в Кубке России вылетела из турнира на стадии финала Пути РПЛ.
Сезон-2025/26 Российской Премьер-Лиги "Зенит" начнёт домашним матчем против футбольного клуба "Ростов". Первый тур чемпионата пройдёт 18-21 июля.
Тренер "Зенита" Тимощук: у нас нет времени ждать чудес от молодых футболистов
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о привлечении к основному составу петербургской команды молодых футболистов.
Фото: ФК "Зенит"