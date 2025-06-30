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Булыкин объяснил, почему Акинфеев заслужил награду РФС

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поддержал решение РФС объявить Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона.
"Акинфеев творит невозможное – это раз. Во-вторых, весна, которую они провели – выиграли Кубок и стали третьими – заслуживает награды. Но если лучший игрок – Кордоба, то, наверное, Акинфееву можно дать лучшего вратаря", – сказал Булыкин Metaratings.

Акинфеев в минувшем сезоне провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, в которых 14 раз сыграл "на ноль" и пропустил 21 гол. Вместе с клубом голкипер выиграл Кубок России, а также завоевал бронзовые медали в Российской Премьер-Лиге.

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