"На данный момент я являюсь игроком "Краснодара". Допускаю ли уход летом? Скажу так: всё возможно", — цитирует Сперцяна ТАСС.
В минувшем сезоне РПЛ капитан "Краснодара" сыграл в 28 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач. Вместе с краснодарской командой футболист впервые стал чемпионом России. Его контракт с "быками" действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.
Сперцян - о своем будущем в "Краснодаре": всё возможно
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"