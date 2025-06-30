Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
22:00
ФлуминенсеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Динамо
19:00
ОФК БелградНе начат

В Оренбурге выразили интерес к сотрудничеству с Мостовым в качестве тренера

Президент Оренбургского областного футбольного союза (ООФС) Андрей Димов выразил готовность сотрудничать с тренером Александром Мостовым.
Фото: РФС
"Учитывая послужной список Александра Мостового в качестве игрока, мы, конечно, с удовольствием бы видели его в оренбургском футболе. Но, опять же, конкретные назначения — прерогатива непосредственно тех, кто принимает решения по таким точечным вопросам", — заявил Димов "РБ Спорт".

Александр Мостовой остается без работы в футболе с момента завершения карьеры футболиста с июля 2005 года. Экс-игрок сборной России недавно обучился на тренера, но до сих пор не получил предложений от профессиональных клубов из высших лиг.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится