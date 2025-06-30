"Учитывая послужной список Александра Мостового в качестве игрока, мы, конечно, с удовольствием бы видели его в оренбургском футболе. Но, опять же, конкретные назначения — прерогатива непосредственно тех, кто принимает решения по таким точечным вопросам", — заявил Димов "РБ Спорт".
Александр Мостовой остается без работы в футболе с момента завершения карьеры футболиста с июля 2005 года. Экс-игрок сборной России недавно обучился на тренера, но до сих пор не получил предложений от профессиональных клубов из высших лиг.
В Оренбурге выразили интерес к сотрудничеству с Мостовым в качестве тренера
Президент Оренбургского областного футбольного союза (ООФС) Андрей Димов выразил готовность сотрудничать с тренером Александром Мостовым.
Фото: РФС