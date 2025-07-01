"Что спрашивает в последнее время? Как в целом у нас обстановка. Понятно, что он переживает из-за конфликтной ситуации на Украине. Говорит: "Когда уже всё закончится? Я хочу к вам приехать". Гус с огромной любовью всегда говорит про Россию", - цитирует Савина "Чемпионат".
Гус Хиддинк был главным тренером национальной команды России с 2006 по 2010 год, под его руководством сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. Также голландец работал в "Челси", мадридском "Реале", сборной Нидерландов, Турции и Кюрасао, а также в ряде европейских клубов. Последним местом работы Гуса Хиддинка была сборная Австралии, где он занимал должность ассистента главного тренера.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Бывший менеджер сборной России - о Хиддинке: говорит: "Когда уже всё закончится? Я хочу к вам приехать"
Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, что Гус Хиддинк скучает по России.
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