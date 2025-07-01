"Я слукавлю, если скажу нет. Конечно, есть такая мечта. Но об этом я пока не думал, потому что это очень высоко и далеко. Мне нужно еще многое пройти и многого достичь, чтобы добиться такой цели", - цитирует Панченко "СЭ".
Вчера, 30 июня, московское "Динамо" одержало победу со счетом 4:0 над "ОФК Белград" в матче "Братского Кубка". Этот матч стал прощальным для Кирилла Панченко в футболке бело-голубых.
Кирилл Панченко выступал за московское "Динамо", подмосковные "Химки", тульский "Арсенал", "Тамбов", ЦСКА и ряд других российских клубов. На данный момент экс-игрок сборной России является ассистентом главного тренера в "Динамо-2".
Панченко рассказал, что мечтает стать главным тренером "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что в будущем хотел бы стать главным тренером бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"