"Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно", - цитирует Дюкова "РИА Новости Спорт".
Фабио Челестини в июне текущего года стал главным тренером ЦСКА - ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.
Зарубежные СМИ сообщали, что специалист может получить тюремный срок в Швейцарии и Испании, если будет получать денежное вознаграждение за свою работу от ЦСКА, так как спонсор "армейцев" находится под санкциями Евросоюза.
"Футбол становится инструментом политического давления". Дюков - о давлении на Челестини
Президент РФС Александр Дюков высказался о давлении на главного тренера ЦСКА Фабио Челестини со стороны европейских стран.
Фото: ПФК ЦСКА