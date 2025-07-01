Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Манчестер Сити
3 - 4 3 4
Аль-ХиляльЗавершен
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
ЦСКА
19:00
ПартизанНе начат

"Футбол становится инструментом политического давления". Дюков - о давлении на Челестини

Президент РФС Александр Дюков высказался о давлении на главного тренера ЦСКА Фабио Челестини со стороны европейских стран.
Фото: ПФК ЦСКА
"Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно", - цитирует Дюкова "РИА Новости Спорт".

Фабио Челестини в июне текущего года стал главным тренером ЦСКА - ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.

Зарубежные СМИ сообщали, что специалист может получить тюремный срок в Швейцарии и Испании, если будет получать денежное вознаграждение за свою работу от ЦСКА, так как спонсор "армейцев" находится под санкциями Евросоюза.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится